ФСБ задержала участницу террористической группировки «Съезд народных депутатов»*
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
Галина Фильченко была автором и разработчиком «законодательных актов» о местном самоуправлении для так называемой «новой России».
Федеральная служба безопасности задержала в Москве участницу «Съезда народных депутатов»* Галину Фильченко. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Фильченко — последняя оставшаяся в России участница запрещенного сообщества. Она неправомерно разрабатывала не имеющие юридической силы «законодательные акты».
«Съезд народных депутатов»* был создан экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым** в Польше в 2022 году в качестве российского «правительства в изгнании». Организация была признана нежелательной на территории РФ, а 8 декабря 2025 года суд признал ее террористическим сообществом.
* — признан террористической организацией в России, внесен в перечень нежелательных организаций на территории РФ
** — признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
