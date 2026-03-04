ФСБ задержала участницу террористической группировки «Съезд народных депутатов»*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Галина Фильченко была автором и разработчиком «законодательных актов» о местном самоуправлении для так называемой «новой России».

Федеральная служба безопасности задержала в Москве участницу «Съезда народных депутатов»* Галину Фильченко. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фильченко — последняя оставшаяся в России участница запрещенного сообщества. Она неправомерно разрабатывала не имеющие юридической силы «законодательные акты».

«Съезд народных депутатов»* был создан экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым** в Польше в 2022 году в качестве российского «правительства в изгнании». Организация была признана нежелательной на территории РФ, а 8 декабря 2025 года суд признал ее террористическим сообществом.

* — признан террористической организацией в России, внесен в перечень нежелательных организаций на территории РФ

** — признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.