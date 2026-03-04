Пропавшего в Ленобласти подростка нашли живым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Поиски длились неделю.

Пропавший в поселке Янино-1 под Санкт-Петербургом 17-летний подросток Владислав Волков найден живым. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Парня удалось отыскать минувшей ночью. В ведомстве отметили, что во время поиска следователи проверяли места возможного нахождения несовершеннолетнего, допрашивали его друзей и знакомых. В работах также участвовал поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

Мальчик пропал 25 февраля. Мать утверждает, что сын, оказавшись под влиянием мошенников, решил скрыться и прервать все контакты с родителями. В настоящее время оба находятся в правоохранительных органах. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

