Рекреационные зоны для маленьких пациентов расписаны местными художниками.

В Луганской городской детской больнице 4 марта при поддержке Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным Банком «РОССИЯ», и «Народного фронта» открылась игровая комната для детей. Это уже четырнадцатая рекреационная зона, созданная в ходе совместной инициативы.

Детское игровое пространство — это специально организованная среда, направленная на удовлетворение эмоциональных потребностей несовершеннолетних, находящихся в учреждении.

«В этих комнатах дети могут находиться в ярких, красочных условиях перед приемом доктора и меньше волноваться, переживать. Они рисуют, смотрят мультики, играют. А потом с хорошим настроением идут к доктору», — отметила представитель минздрава Луганской Народной Республики (ЛНР) Алена Баланова.

Комнаты оформили в стиле знакомых маленьким пациентам мультфильмов. Как отметила директор фонда Кристина Федосеева, главным ориентиром остается мнение самих детей.

«Мы видим, что такие комнаты им нравятся», — рассказала Кристина Федосеева.

Рисунки помещений выполнены луганскими художниками — как отметила представитель регионального исполкома «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, нравственный посыл оформления комнат — укрепление патриотической культуры, любви к России и ее истории.

В конце 2025 года Фонд помощи детям Донбасса доставил гуманитарную помощь в ЛНР.

