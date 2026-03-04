В луганской больнице открыли детскую игровую комнату
Рекреационные зоны для маленьких пациентов расписаны местными художниками.
В Луганской городской детской больнице 4 марта при поддержке Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным Банком «РОССИЯ», и «Народного фронта» открылась игровая комната для детей. Это уже четырнадцатая рекреационная зона, созданная в ходе совместной инициативы.
Детское игровое пространство — это специально организованная среда, направленная на удовлетворение эмоциональных потребностей несовершеннолетних, находящихся в учреждении.
«В этих комнатах дети могут находиться в ярких, красочных условиях перед приемом доктора и меньше волноваться, переживать. Они рисуют, смотрят мультики, играют. А потом с хорошим настроением идут к доктору», — отметила представитель минздрава Луганской Народной Республики (ЛНР) Алена Баланова.
Комнаты оформили в стиле знакомых маленьким пациентам мультфильмов. Как отметила директор фонда Кристина Федосеева, главным ориентиром остается мнение самих детей.
«Мы видим, что такие комнаты им нравятся», — рассказала Кристина Федосеева.
Рисунки помещений выполнены луганскими художниками — как отметила представитель регионального исполкома «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, нравственный посыл оформления комнат — укрепление патриотической культуры, любви к России и ее истории.
В конце 2025 года Фонд помощи детям Донбасса доставил гуманитарную помощь в ЛНР.
