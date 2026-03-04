Иран выпустил по позициям США и Израиля более 40 ракет

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

КСИР провел 17-й этап операции «Правдивое обещание».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о проведении 17-й волны ответных ударов в рамках операции «Правдивое обещание». Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление военных.

«Несколько часов назад была проведена 17-я волна операции „Правдивое обещание-4“ с запуском более 40 ракет военно-космических сил КСИР в сторону американо-сионистских целей», — говорится в сообщении.

Атака стала продолжением массированного обстрела, который Иран ведет с 28 февраля в ответ на совместную военную операцию США и Израиля.

Ранее в ходе эскалации, по данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Исламской Республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Удары наносятся по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Иордании.

Мировое сообщество отреагировало резко: Россия и Китай осудили агрессию на экстренном заседании Совбеза ООН. Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие, пообещав в противном случае «неминуемую смерть».

Атака США и Израиля на Иран: хроника нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Ранее 5-tv.ru рассказал, что КСИР попытался атаковать корабли военно-морского флота США в Саудовской Аравии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.