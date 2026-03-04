Тает вместе со снегом: автомобилисты в Петербурге жалуются на качество асфальта

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; 5-tv.ru

Одним удается объехать ямы, другие не успевают среагировать.

Не только плохие реагенты сейчас возмущают автолюбителей из Петербурга. Проблем на дорогах Северной столицы добавила резкая оттепель. Вместе со снегом тает асфальт. Ямы на улицах и проспектах уже стали причиной десятков аварий. Ну а счет испорченным колесам идет на тысячи. Как возместить ущерб и куда жаловаться — узнал корреспондент «Известий» Трофим Таюрский.

Весенние дороги — большая проблема для автомобилистов. Одним удается объехать ямы, другие не успевают среагировать. Михаил выбоину на Песочной набережной не заметил.

«Поврежден диск, пробито колесо, это боковой порез. Когда я заехал на шиномонтаж, мне озвучили, что ремонтировать резину не менее трех с половиной часов, и по стоимости это выйдет в районе 8000 рублей», — рассказал Михаил Лысогор.

Не выдержали весеннего испытания дорогой и автомобили на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. Водитель иномарки не справился с управлением из-за неочищенной дороги и поврежденного полотна. Дальше по инерции с легковушкой столкнулись еще пять машин. За сутки на этом участке пострадали 14 автомобилей.

Проспект Металлистов, участок между улицами Якорной и Партизанской. Выбоины здесь буквально на каждом метре, насчитали их больше 20. Например, глубина одной из ям составляет больше десяти сантиметров. Автомобилисты вынуждены прижиматься ко встречной полосе.

И таких участков по городу сотни. Основная причина возникновения подобных дефектов на дорогах — резкий перепад температур.

«При потеплении вода тает, попадает в микротрещины на асфальте. При замерзании она расширяется и, соответственно, эти микротрещины уже превращаются в довольно большие трещины. Еще причиной может являться то, что зачастую ремонт или, в принципе, нанесение нового покрытия идет в нарушении ГОСТов. Поскольку вести ремонт в период, когда, скажем так, покрытие имеет повреждения и при этом еще залито водой, по ГОСТу не допускается», — объяснил заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Дмитриев.

Автомеханики говорят: когда автомобиль попадает в такую яму, чаще всего в негодность приходят шины и диски, ломается и ходовая часть. Поэтому просто замены колеса недостаточно — лучше провести диагностику.

«Проблема частая — происходит это, например, когда не видно яму, лужи. Ремонт такой недешевый — цифры доходят и до 50 000 рублей, это если мы говорим про повреждения ходовой части. Если мы говорим просто про повреждение диска или колеса, то это порядка 25 000 обходится нашим клиентам», — рассказал управляющий СТО Роман Козарь.

Если ваша машина получила повреждения из-за ямы, то эксперты советуют не уезжать с места дорожного происшествия. Нужно вызвать ГАИ и тщательно все зафиксировать.

«Сфотографируйте яму, сфотографируйте ее так, чтобы было видно улицу, было видно дорожные знаки, если они есть предупреждающие об этой яме, то есть панораму улицы. И саму яму надо сфотографировать так, чтобы был виден ее размер. Если есть рулетка, то с рулеткой, либо, как пример, спичечным коробком измерить эту яму, глубину. То есть это все нужно, чтобы было зафиксировано. Вместе с инспектором ДПС вы составите акт выявленных недостатков в содержании дорог», — посоветовал юрист Антон Борисов.

Пока дорожники готовятся к ямочному ремонту, водителям остается надеяться только на свою внимательность. Сколько еще ям откроется, когда сойдет весь снег, остается только предполагать.

