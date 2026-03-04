От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Среди более сотни участников и проектов лучших выбирали жители России.

В Москве назвали лауреатов престижной национальной премии «Знание». В финале за главную просветительскую награду России боролись больше сотни участников со своими проектами. Лучших выбрали жители страны. В числе победителей — по-настоящему народные учителя, инновационные образовательные и молодежные проекты. Особое внимание, конечно же, тем, кто сегодня на передовой. С теми, для кого просвещение стало делом всей жизни, встретился корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

В этом зале нет случайных людей. Только те, кто умеют говорить просто о сложном. И своим примером доказывают: знания — это не скучно.

«Залипнуть» в соцсети на математику — реально: это доказал простой учитель из Челябинска. В коротких забавных видео Петр Земсков доходчиво объясняет то, что некоторые не могут за целый урок.

«Самый популярный, наверное, про пиццу, где мы рассуждали, что лучше: одна пицца диаметром 30 сантиметров или две пиццы диаметром 14 сантиметров», — рассказал учитель математики ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» Петр Земсков.

Формулам доблести, чести и патриотизма научить гораздо сложнее. На помощь приходит сила искусства. Стихи Сергея Лобанова родились в окопах Донбасса. О боевом братстве и любви к родине — без пафоса и фальши.

За пять лет количество заявок на премию общества «Знание» выросло с трех до двадцати тысяч.

Просвещение уже давно вышло за пределы школьных и вузовских аудиторий, и список номинантов это подтверждает. В шорт-листе этого года 112 имен и проектов: от ученых до блогеров и от полярников до дипломатов.

«Атомный урок» от «Росатома» — не просто физика, а погружение в профессию. «Диктант Победы» — пожалуй, самый массовый исторический экзамен в мире. Или проект «УчимЗнаем» — сеть госпитальных школ для тяжелобольных детей, где педагоги и психологи, и немного волшебники.

«Помимо самой учебы, очень важно вдохновлять этих детей, и поверьте, вдохновлять можно только с помощью просвещения и знания», — считает руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

И это созвездие просветителей зажигает тысячи новых талантов. Проект Натальи Поповой «Разгон» объединил школьников и студентов по всей стране. А реалити-шоу «Практиканты» стало «Фабрикой звезд», только вместо сцены — поля и фермы. Студенты пробуют себя в деле, а страна получает мотивированные кадры для агропрома.

«Перевести научное знание в реально работающие технологии, и тогда Россия каждый день будет доказывать свой статус величайшей державы», — отметила заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова.

Среди лауреатов есть совсем юные — школьница Алена Варлашова придумала, как с помощью бактерий чистить нефтяные загрязнения. Другие, как Федор Конюхов, всю свою жизнь посвятили открытию новых горизонтов. Просветителем года из числа иностранцев стал итальянец Андреа Лучиди. Шеф-редактор и военкор, который с 2022 года работает на Донбассе и, несмотря на травлю у себя дома, показывает миру то, что западные медиа предпочитают не замечать.

«После моего первого репортажа из Донбасса я стал жертвой особого внимания со стороны полиции и пограничной службы», — рассказал шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, военный корреспондент Андреа Лучиди.

Такие разные лауреаты, но для каждого просвещение — это не работа, а призвание.

«Чтобы передать убеждение, чтобы передать веру, чтобы передать мечту, нужно смотреть глаза в глаза — и никак по-другому это не передается. Поэтому наставники, просветители — это люди, которые в первую очередь показывают личный пример», — заявил первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко.

И каждый такой пример без сомнения работает на будущее страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.