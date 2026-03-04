«Это нас убьет»: кризис в ЕС обострился из-за войны на Ближнем Востоке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniel Kalker; 5-tv.ru

Канцлер Германии экстренно прибыл в Вашингтон.

Конфликт на Ближнем Востоке резко обострил кризис в Евросоюзе. На консультации в Вашингтон экстренно прилетел немецкий канцлер. Паника оправданная. Ведь если боевые действия затянутся больше, чем на месяц, лидерам Старого света придется стоять с протянутой рукой. Опасения не только из-за плачевного состояния экономики. Беспокоятся и за режим Зеленского. Что пообещал Трамп — знает корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

За улыбками на лицах и шутливым постукиванием Мерца по коленке трудно скрыть всеобщее напряжение. Маленькой и победоносной войны на Ближнем Востоке не вышло, и теперь весь мир пожинает плоды американской операции против Ирана. Канцлер Германии ехал в Вашингтон, чтобы напомнить о старушке Европе. Но у Трампа сейчас других забот навалом. В той же Европе, оказывается, не всем по душе американские боевые действия. И глава Белого дома даже как-то оскорбился этим.

«Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. И это нормально, мы могли бы использовать эту базу, если захотим, просто прилететь и использовать ее. Никто не скажет нам, что нельзя, но нам это не обязательно. Но они были недружелюбны», — заявил президент США Дональд Трамп.

Совместная операция США и Израиля против Ирана больно ударила и по Евросоюзу. Из-за блокады Ормузского пролива на нефтегазовом рынке возник кризис. Цены полетели в космос. В Великобритании бензин подорожал сразу на 93%. И это, говорят, не предел. Экономисты подсчитали: ЕС сможет выдержать, если война на Ближнем Востоке продлится не более месяца. В противном случае — беда.

«Мы входим в невозможную ситуацию. Если это продолжится, то все в Европе буквально погрузятся в ад. Если Ормузский пролив не откроют, то цены на нефть убьют нас всех», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Чтобы хоть как-то успокоить взволнованных европейцев, Дональд Трамп в своей соцсети пообещал военное сопровождение танкеров в районе иранского побережья. Хотя это как мертвому припарка. Через Ормузский пролив переправляется 15–20% мировой нефти и газа. Тут никакого флота не напасешься. С оружием тоже напряженка. Военные эксперты говорят, что запасы арсеналов США расходуются быстрее, чем планировалось. В Брюсселе и Киеве заволновались. Там жаждут американские ракеты. Но Вашингтон теперь думает о себе.

«Мы занимаемся вопросом ПВО, я занимаюсь, сколько могу, Министерство обороны занимается, Генштаб занимается. Но его может не хватать. И из-за вызовов, которые мы видим сегодня на Ближнем Востоке, из-за войны может возникнуть дефицит ПВО», — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Собственно, выбить из Трампа оружие — вот для чего Фридрих Мерц прилетал в Штаты. Не для себя старался, для Зеленского. Ну, то есть против России. А еще захотел поторговаться. Европу ведь убрали из-за стола переговоров. А им так хочется обратно.

«Мы хотим прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной. Только мирное соглашение между Украиной и Россией, поддержанное Европой, может быть долговечным», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впрочем, Дональду Трампу сейчас явно не до этой европейской братии. Политологи говорят, если конфликт затянется, то Вашингтон будет вынужден сконцентрировать все силы именно на Ближнем Востоке. А тут еще и экономические проблемы назревают. Нефть дорожает, крупнейшие игроки сокращают производство, поставки из стран Персидского залива фактически заблокированы.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.