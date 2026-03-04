В столице подвели итоги акции «Ход добра» для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Часть подарков бойцам вручили столичные волонтеры ко Дню защитника Отечества.

В столице завершилась акция «Ход добра» по сбору настольных игр для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Часть подарков им вручили столичные волонтеры ко Дню защитника Отечества. Для бойцов также организовали концертные программы и творческие мастер-классы. Поздравления прошли в шести медицинских учреждениях.

Кроме этого, собранные игры передали участникам специальной военной операции (СВО), проходящим реабилитацию при поддержке региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом солдатского сердца».

«Акция “Ход добра” — это лишь одна из инициатив, которая показала искреннюю помощь москвичей и их готовность сплотиться ради доброго дела. Собранные настольные игры дадут возможность военнослужащим отвлечься от больничных будней и провести время с удовольствием, что особенно важно для укрепления духа в процессе восстановления. Такие проекты не только дарят тепло, но и объединяют город ради тех, кому важны внимание и забота», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Настольные игры принимали в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», в волонтерских центрах «Доброе место», в павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» и «Сделано в Москве» на Болотной площади.