«Сцена из кино»: как тишина влияет на отношения в паре

Психологи выделяют три типа «отдыха» между возлюбленными.

Тишина может быть маркером в романтических отношениях. Об этом изданию Газета.ру рассказала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Пуля.

По ее словам, ученые выявили три типа молчания в паре: интимное, тревожное и враждебное.

Первое напоминает сцену из романтического фильма, когда возлюбленные просто молчат и наслаждаются присутствием друг друга рядом. Но в реальной жизни воспроизвести эти кадры не так-то просто.

Интимная тишина возникает, когда не нужно партнера развлекать, доказывать ему что-то, напоминать о своем присутствии. Долгое время считалось, что состояние покоя и расслабленности, которое испытывает человек в такие моменты, возможно только в одиночестве. Но исследование доказали обратное.

«С точки зрения нейропсихологии — это состояние — маркер надежной привязанности. Когда нервная система не воспринимает присутствие другого человека как потенциальную угрозу, она переходит в режим „покоя и восстановления“. Снижается активность миндалевидного тела — структуры мозга, которая отвечает за сигналы опасности. Падает уровень кортизола. Организм буквально отдыхает рядом с партнером, а не мобилизуется на случай, если что-то пойдет не так», — пояснила эксперт.

Второй тип тишины, тревожный, возникает, когда молчание — это попытка обезопасить себя от ссоры или скандала. Человек задается вопросом: не рассердится ли вторая половинка, если он заговорит, не нарвется ли на конфликт. Такая тишина может разъедать отношения изнутри.

Третий тип — враждебное молчание или «бойкот», когда тишина — это способ наказать партнера, показать, что он в чем-то виноват. Такое молчание способно причинить сильную ментальную боль.

Два последних типа тишины сами по себе не приговор отношениям. Но стоит воспринимать их как сигнал. Часто это маркер тревожного стиля привязанности. Бывает и такое, что молчание, воспринимаемое негативно — это «привет» из детства, когда тишина была предвестником скандала родители.

Но можно научиться уютно молчать в паре. Постепенно, начиная с пяти минут в день, пока каждый занимается своим делом, молчать. Это тренирует мозг и приучает воспринимать отсутствие слов от человека рядом не как угрозу.

