«Внимание всем!»: В регионах России прозвучат сирены и прервется телерадиовещание
МЧС России 4 марта проведет проверку систем оповещения
МЧС предупредило, что проведет проверку систем оповещения.
Утром в среду, 4 марта, в российских регионах прозвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов также появится сигнал тревоги. МЧС России предупредило, что проведет проверку систем оповещения.
«Зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», — сказано в заявлении, опубликованном ведомством.
В министерстве уточнили, что специалисты дважды в год проводят плановую проверку работоспособности систем оповещения, которые предназначены для своевременного доведения сигнала тревоги при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», — отмечается в сообщении.
