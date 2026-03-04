Овощи нужно правильно есть: неочевидные причины дефицита витаминов весной

Сутормина, ПНИПУ: Овощи лучше есть с кожурой, чтобы не терять витамины

Слабость и уставший вид многие связывают со временем года и стрессом. Но возможно, стоит лишь немного поменять пищевые привычки — и бодрость перестанет зависеть от календаря.

Так называемый весенний авитаминоз лишь косвенно связан с календарем. Причина сонливости, вечной усталости и удручающего внешнего вида кроется в состоянии организма, качестве пищи и даже генетике. Гиповитаминоз может возникнуть в любое время года, а источник витаминов можно найти на любой кухне. Об этом журналистам aif.ru рассказали ученые Пермского политехнического университета.

После холодов организм действительно особенно уязвим из-за перепадов температур, недостатка солнечного света, низкой двигательной активности, перенесенных инфекций и нехватки в меню свежих овощей и фруктов. Но даже соблюдение всех условий не гарантирует защиты от гиповитаминоза. Есть целый ряд скрытых факторов, которые могут нарушить тонкие механизмы усвоения витаминов.

Эксперт университета Любовь Сутормина подчеркнула, что ключевую роль играет взаимодействие микронутриентов с другими компонентами рациона. Некоторые минеральные вещества могут снижать биодоступность витаминов: высокие дозы кальция мешают усвоению витамина D, избыток железа — усвоению витаминов группы B, определенные лекарства блокируют всасывание или ускоряют выведение полезных элементов.

«Важными скрытыми факторами, подавляющими усвоение витаминов, является плохое психоэмоциональное состояние. В условиях стресса потребность в микронутриентах резко возрастает, что способно провоцировать их нехватку. Кроме того, он негативно влияет на работу пищеварительной системы, а выработка гормона кортизола сильно снижает эффект витаминов», — подчеркнула Сутормина.

Что же нужно делать? Во-первых, пить поменьше алкоголя и кофе, чтобы сохранить функциональность пищеварительной системы. Во-вторых, надо правильно хранить, готовить насыщенные витаминами продукты, чтобы они не «обеднели». Мясо надо размораживать на воздухе, а не в воде, овощи чистить не заранее, а непосредственно перед тепловой обработкой.

Кожуру с фруктов и овощей лучше снимать тонким слоем, а некоторые чистить не надо вообще — верхний слой наиболее богат витаминами и клетчаткой, витаминами C и A, антиоксидантами. Крупы и зернобобовые эксперт посоветовала замачивать в холодной воде перед приготовлением, это помогает сократить срок термической обработки и сохранить пользу.

Продукты лучше запекать, готовить на пару, тушить, томить в собственном соку или использовать метод су-вид, а при варке закладывать овощи сразу в кипящую воду и доводить до состояния аль-денте. Не рекомендуется повторно разогревать готовые блюда и разрушать таким образом остатки витаминов.

