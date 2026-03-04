Новые параметры войны: к слежке за верховным лидером Ирана привлекали ИИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

По данным специального докладчика ООН, среди компаний, предоставляющих данные и серверы Израилю, — Google, Amazon, Microsoft.

К убийству Верховного лидера Ирана причастны, прежде всего, израильские хакеры. Сенсационное расследование опубликовали западные СМИ. Айтишники годами следили за передвижениями Хаменеи через дорожные камеры в Тегеране. Взломанное оборудование позволило составить его основные маршруты. А все сценарии удара по резиденции разрабатывали не только специальные службы Израиля и США, но также искусственный интеллект.

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — результат работы нейросетей. Они не только ведут войну, но и фабрикуют миллионы фейков. Как не заблудиться в этой информационной паутине — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

За верховным лидером Ирана годами велась слежка. Израильские спецслужбы «Моссад» и подразделение радиоэлектронной разведки «8200» взломали дорожные видеокамеры. И собирали информацию о передвижении телохранителей, сотрудников спецслужб. Составили полную картину, как живет резиденция аятоллы. Информация в реальном времени шла в Тель-Авив.

«Одна из камер имела ракурс, который оказался особенно полезным, позволяя определить, где мужчины предпочитают парковать свои личные автомобили, и предоставляя возможность заглянуть в повседневную жизнь тщательно охраняемого комплекса», — пишет FT.

Искусственный интеллект еще до Ирана обкатали в Газе.

«Израиль создал автоматизированную систему для выбора целей с помощью вычислительной системы, а данные для нее предоставляются технологическими компаниями. Я также упомянула Palantir, которая не скрывает своей поддержки Израиля. Google, Amazon, Microsoft предоставляли серверы, данные», — заявила специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе.

Формально Пентагон не афиширует: Штаты использовали нейросети для похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Конкретно — Claude от компании Anthropic.

«Та ситуация ясно показала нам и всему миру, насколько глубоко ИИ интегрирован в ведение войны, военное планирование и даже в выбор целей — примерно так же, как мы используем его в своей повседневной работе», — отметил профессор Крис Берг из университета RMIT.

После похищения Мадуро разразился скандал. Компания Anthropic попыталась откреститься от Пентагона.

«Я верю, что мы должны защищать нашу страну от противников вроде Китая и России. Мы сказали Министерству войны, что согласны практически со всеми сценариями использования — кроме массовой слежки внутри США и полностью автономного оружия. Не частично автономного, как используется в Украине, а которое стреляет без какого-либо участия человека», — заявил исследователь в области искусственного интеллекта Дарио Амадеи.

То есть глава Anthropic подтвердил: американские технологии ИИ переданы Украине. А Россия — в числе главных врагов. 27 февраля Дональд Трамп из-за спора IT-корпорации с Пентагоном запретил использовать продукты компании. А всего через день началась операция против Ирана, которая не могла быть осуществлена без нейросетей.

«Международное сообщество должно решительно выступать против использования ИИ в военных решениях. Решение о бомбардировке или отказе от нее может быть продиктовано политическими и моральными соображениями, реакцией мирового сообщества. Но ИИ не ограничен ни моралью, ни политикой — ему просто ставится задача, и он ее выполняет», — заявил политолог Гарланд Никсон.

Нейросети воюют не только «железом», но и «картинкой». Вот иранские беспилотники атакуют британскую базу на Кипре. А внутри потом британцы якобы находят российский приемник «Комета-М» с защитой от помех. Для Запада — аргумент, что Россия участвует в нападении на страну НАТО. Оказывается — монтаж. Приемник снят на Украине в 2024 году. Или: ракета поражает американский авианосец. На видео не «Авраам Линкольн», который действительно находится в Персидском заливе, а «Саратога» — он служил с 1925 по 1946 год. Фейком оказалось и видео фото отеля Hyatt Regency в Эр-Рияде.

«Появление подобного рода фейков играет важнейшую роль в информационной дезинформации противника с одной стороны, а с другой стороны позволяет создать такую пропагандистскую шумиху об успехах своих войск. Поэтому применение подобного рода технологий будет находить все большее применение в так называемой спецпропаганде», — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Совсем скоро отличить реальное видео от фейка смогут только специальные алгоритмы. А война превращается в сражения не армий, а нейросетей, у которых нет эмпатии и врожденной человечности.

