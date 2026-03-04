Время для работы с секатором: схема правильной обрезки деревьев в марте

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правильный и своевременный срез заживает максимально быстро, снижая риск ослабления растения.

Март — лучший период для подготовки деревьев к новому сезону, так как деревья еще спят, а значит, обрезка пройдет для них без лишнего стресса. Об этом журналистам aif.ru рассказала практикующий садовод, обрезчик и преподаватель Елена Леонова. Начать работу стоит с освоения техники среза и спила. Секатором подрезают ветви толщиной около 1,5 сантиметра, для более толстых подойдет небольшая ножовка.

Главная задача — сделать срез без пеньков, лишь слегка задевая основание ветви. На основном каркасе должна остаться небольшая выпуклость в виде кольцевого наплыва. Хороший срез, по словам эксперта, можно даже не замазывать, он и так хорошо заживет. При формировании компактной кроны срез делают слегка наискосок под углом 20-30 градусов от перпендикуляра к оси ветви.

В зависимости от погоды сроки обрезки затягиваются до апреля, при этом некоторые культуры можно обрезать в течение всего дачного сезона. Например, сокотечение актинидии, лимонника, винограда, ореховых, клена и березы проходит в весенний период, поэтому обрезать их нужно летом или осенью, чтобы не погубить. По остальным лучше пройтись секатором до набухания почек.

Есть разница: как обрезать молодые и взрослые деревья

Высоту молодого растения важно запланировать, а основной ствол подрезать только один раз — когда оно вырастет. Обычно это происходит в восемь-десять лет. А вот алыча, черешня, слива и вишня в год могут прибавлять по 1,5 метра, поэтому у них проводник можно укорачивать, выбирая ветку для замещения проводника. Острые развилки до 45 градусов надо удалять, чтобы в будущем избежать разлома или деформации дерева. Верхняя часть кроны должна быть компактнее нижней, а проводник — выше остальных на 20 сантиметров.

Взрослым деревьям старше восьми лет сначала нужна санитарная обрезка — удаление сухих и больных веток. Если не получается формировать крону в один ствол, оставляйте как есть, а если каркас имеется, просто поддерживайте его, делая крону компактнее. Начинайте с самых верхних ветвей, удаляйте все смотрящие в крону загущающие побеги, это облегчит работу с деревом при следующих обрезках и сборе плодов.

На старых деревьях желательно сохранить волчки — возможную новую крону. Через несколько лет ими можно будет заменить больные ветви. Начинайте на самом верху, в средней и нижней части умерьте пыл, чтобы не ослабить растение и не вызвать заражение черным раком. Поэтому лучше немного сократить высоту, а остальную крону просто «причесать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда сеять перец на рассаду и какой сорт даст хороший урожай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.