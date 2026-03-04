Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Расчет РСЗО «Ураган» из 11-го корпуса «Север» уничтожил пункты ВСУ в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерия и БПЛА продолжают уничтожать противника, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Военнослужащие 244-й бригады используют тяжелое вооружение и БПЛА для разведки.

Расчет «Урагана» получил данные от дрона «Зала», быстро выдвинулся на позицию и поразил цель. Уничтожение опорных пунктов нарушает логистику ВСУ, создавая условия для продвижения штурмовых отрядов. Артиллеристы оперативно покинули позицию после выполнения задачи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

