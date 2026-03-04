Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» ночью уничтожили склады боеприпасов, пункты управления и технику ВСУ в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Цели выявили средствами воздушной разведки. Система «Торнадо-С» оснащена ГЛОНАСС и позволяет наносить точные удары. Расчеты быстро меняют позиции, избегая ответного огня. Для связи используют отечественный защищенный мессенджер, не связанный с иностранными платформами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

