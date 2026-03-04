Знал слишком много об инопланетянах: в США ищут пропавшего генерала

Фото: airforce.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К поискам подключилось ФБР.

В США объявили поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, чье имя часто связывают с теориями о сокрытии информации об инопланетянах. Об этом сообщает Daily Mail.

68-летнего Маккасланда последний раз видели 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. С тех пор он пропал, и офис шерифа объявил его в розыск. Есть опасения, что у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, и ему может угрожать опасность.

Маккасланд много лет служил на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико. До этого он возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон в Огайо, где занимался разработкой экспериментальных военных технологий. Многие сторонники теорий об инопланетном происхождении НЛО считают, что именно там исследовали инопланетный корабль, якобы разбившийся во время Розуэлльского инцидента в 1947 году. Говорят, что Маккасланд руководил этим проектом.

В 2013 году генерал вышел в отставку. Его имя стало ассоциироваться с НЛО после публикации документов WikiLeaks в 2016 году. В переписке Тома Делонга, основателя группы Blink-182, и Джона Подесты, председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон, Делонг неоднократно упоминал Маккасланда. Он утверждал, что генерал и другие инсайдеры помогали ему в раскрытии секретной информации об НЛО.

ФБР подтвердило Daily Mail, что помогает полиции в поисках Маккасланда. В бюро заявили, что это обычная практика, учитывая их опыт в розыске людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.