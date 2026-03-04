Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию: что случилось

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Валерия Чекалина находилась под домашним арестом.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попала в онкологическую реанимацию. Об этом сообщил источник из ее окружения РИА Новости.

24 февраля у Валерии родился четвертый ребенок от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. В понедельник их с новорожденным выписали из роддома. Во вторник Валерию госпитализировали в онкологическое отделение. По словам собеседника агентства, новорожденный остался дома.

Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ. Ее бывший супруг Артем Чекалин также проходит по этому делу. Дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. 9 февраля перед заседанием Валерию забрала скорая помощь из-за боли в суставе и проблем с ногой.

