«Интеллектуально обезоруживает»: Городничий о работе с Богомоловым в театре
Актер Городничий: Богомолов может интеллектуально обезоружить
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
С 2024 года звезда сериала «Ландыши» числится в труппе Театра на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова.
На праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» актер Сергей Городничий рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своем опыте работы с режиссером Константином Богомоловым и о том, каким он видит идеального постановщика.
По словам артиста, Богомолов прежде всего силнн интеллектуально.
«В первую очередь он может тебе интеллектуально это разобрать и доказать — он тебя обезоруживает», — отметил Городничий.
Актер признался, что у артистов нередко возникает внутренний протест, когда кажется, что именно ты прав. Однако в случае с Богомоловым, по его словам, сопротивляться непросто.
Если одних аргументов оказывается недостаточно, режиссер может усилить давление — но не криком. Городничий подчеркнул, что «крик — это достаточно слабая мера», и добавил, что Богомолов скорее прибегает к более тонким психологическим инструментам.
По словам актера, это ощущается сложно и не всегда осознается в моменте.
«Ты как будто как в тумане, но при этом входишь под управление этого человека и начинаешь исполнять то, что он просит», — поделился он.
Городничий отметил, что в случае с Константином Юрьевичем важно быть дисциплинированным и постоянно развивающимся артистом. По его мнению, режиссер ценит тех, кто работает над собой, находится в поиске и не засиживается в зоне комфорта.
Сам актер признался, что для него принципиально важно уважение к режиссеру.
«Для меня важно, чтобы режиссер, с которым я работал, был для меня авторитетным», — сказал он.
Городничий объяснил, что, если спектакль или работа постановщика ему откликаются, он готов полностью довериться.
«Я могу попытаться что-то предложить, могу свое видение. Но как только я чувствую, что идет столкновение взглядов, я от своего взгляда отказываюсь в пользу режиссерского», — добавил актер.
По словам Сергея Городничего, взаимодействие с сильным режиссером — это всегда испытание и одновременно возможность для профессионального роста.
