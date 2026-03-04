«Это каждодневный выбор»: Степанов о любви

Фото, видео: 5-tv.ru

Актер уверен, что невозможно и не стоит искать любовь как в кино. Стоит смотреть на отношения под другим углом.

На праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» актер Денис Степанов поделился с корреспондентом 5-tv.ru своим взглядом на любовь — без романтических иллюзий, но с акцентом на осознанность и ответственность.

По словам артиста, любовь часто идеализируют — в сказках и в кино она выглядит как постоянное сильное чувство, будто вспышка, которая не гаснет. Однако в реальной жизни, считает Степанов, все устроено иначе.

Он отметил, что моменты сильной влюбленности и эмоционального подъема — это «секундные моменты», которые невозможно испытывать непрерывно. Если бы они длились постоянно, они бы просто перестали ощущаться. Чувства, по его мнению, должны сменяться — только тогда они сохраняют свою ценность.

«Мне кажется, любовь — это выбор», — подчеркнул актер.

Степанов объяснил, что в современном мире у каждого человека всегда есть альтернатива. На планете миллионы людей, и теоретически всегда можно встретить кого-то «лучше». Однако, по его словам, настоящие отношения начинаются не там, где ищут идеал, а там, где делают осознанный выбор.

Он признался, что сам воспринимает любовь как решение остановиться на конкретном человеке и взять за это ответственность. Не из-за страха одиночества и не из-за усталости от поисков, а потому что человек действительно выбран.

«Я выбрал быть с этим человеком», — сказал актер.

По его мнению, штамп в паспорте не гарантирует крепких отношений. Взрослые люди меняются, меняется жизнь, и потому выбор друг друга должен происходить ежедневно.

Степанов отметил, что даже в семье с детьми отношения между мужчиной и женщиной остаются союзом двух свободных людей. И именно поэтому любовь — это не однажды принятое решение, а постоянный процесс.

