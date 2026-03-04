«Давайте-ка вы угомонитесь»: Уколова о работе с Кологривым
Актриса Уколова: Никита Кологривый — человек-импровизация
Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Актеры работали вместе над созданием четырех фильмов.
Актриса Анастасия Уколова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» о работе с партнером по площадке — Никитой Кологривым.
По словам Уколовой, Кологривый — артист, который живет импровизацией.
«Никита в целом, он и есть импровизация. Это всегда, конечно, с ним смешно, весело сниматься», — призналась актриса.
Она отметила, что на площадке с ним никогда не бывает скучно: сцены могут неожиданно получить новое звучание благодаря его реакции или реплике. Однако все зависит от конкретного эпизода и задач режиссера.
«Если импровизация подходит под состояние героя, то нам позволяют это делать. Если нет, говорят: «Давайте-ка вы угомонитесь и приблизитесь к форме, которая заявлена у нас сегодня в выборке сцен», — добавила Уколова.
Актриса подчеркнула, что в кино импровизация — это инструмент, который работает только тогда, когда не разрушает драматургию сцены. Поэтому на съемках всегда есть баланс между свободой актеров и четкой режиссерской задачей.
Фильм «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» продолжает приключенческую историю, где юмор и динамика играют важную роль. Судя по словам Уколовой, атмосфера на площадке соответствующая — живые эмоции, смех и рабочая дисциплина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Никита Кологривый считает работников кино в хорошем смысле этого слова сумасшедшими людьми и большими энтузиастами. Кологривый признался, что именно за такой настрой и коллектив он любит свою профессию.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.