Фото, видео: www.globallookpress.com/Sepahnews; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В акватории были поражены более десяти нефтяных танкеров.

Иран установил полный контроль над Ормузским проливом. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению иранской стороны, более десяти нефтяных танкеров, проигнорировавших предупреждения Тегерана, были поражены и уничтожены.

В КСИР сообщили, что после введения режима «запрета прохода» движение нефтяных, торговых и рыболовных судов через пролив стало невозможным. По данным ведомства, суда, продолжившие движение, подверглись ударам и сгорели.

Иранская сторона также отметила, что установление контроля над ключевой транспортной артерией уже привело к росту мировых цен на нефть и оказало влияние на экономику США и стран Европейского союза. Независимого подтверждения этих заявлений на данный момент не приводится, ситуация продолжает развиваться.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, нанес удары не только по Тель-Авиву, но и по американским базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.

МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения продолжаются почти два дня. В своем заявлении президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.