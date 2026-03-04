Черный список за урок на склоне: почему горнолыжные курорты штрафуют родителей за обучение детей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Туристов массово лишают доступа к подъемникам за «нелегальное обучение».

А на горнолыжных курортах сейчас разворачивается другая история — там, наоборот, пытаются наказать тех, кто учит кататься собственных детей. Сотрудники вычисляют нелегальных инструкторов, но в черный список попадают даже родители. Почему помощь ребенку на склоне приравнивают к нарушению — выясняла корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

«Вы аккредитованный инструктор?

— Нет, я не аккредитованный.

— Все отлично. Что, я не могу учить свою дочь?

— Нет, не можете».

Это видео за несколько дней набрало больше миллиона просмотров в социальных сетях. На горном склоне в Сочи отцу запретили кататься со своей дочкой. Сотни гневных комментариев, и репутация курорта тает, словно снег.

«Ко мне подъехали три сотрудника. Очень долго у нас разговаривали, они не смогли рассказать своих полномочий, они не смогли предоставить удостоверение, показали только какие-то пропуска и, ссылаясь на пункты курорта 1.6, 1.7, 1.9, сказали, что я не могу учить своего ребенка», — рассказывает пострадавший, сертифицированный инструктор по сноуборду Дмитрий Кочергин.

Жалоб на аннулирование ски-пассов — то есть, проходных билетов — за якобы тренерскую деятельность — все больше. Неприятная ситуация произошла и у Александра, когда на отдыхе он решил помочь своей подруге.

«Если катаешься сам и не очень хорошо, то часто падаешь на колени, на руки, и удобно, когда тебя кто-то придерживает. Я эту помощь и оказал. Мы сделали один спуск вместе. И далее я пошел передохнуть. Когда я снова попытался подняться на канатке, мой ски-пасс был заблокирован», — делится пострадавший Александр Ткаченко.

Константин на популярном курорте Шерегеш хотел объяснить знакомой, как правильно пользоваться бугельным подъемником, но не успел. Девушке пришлось уйти на другие склоны, а Константина занесли в черный список.

«После инцидента я зашел в службу безопасности „Каскада“ и попытался попросить показать видео, на которых либо хотя бы фото, на которых они меня якобы видели работающим на склоне, но таких видео они не предоставили», — говорит сертифицированный инструктор по горным лыжам Константин.

Юристы объясняют: можно попробовать доказать родственную связь, предъявив документы. Ну а в случае с друзьями подстраховкой может стать, например, факт проживания в одном отеле. Если ски-пасс все же заблокирован, идем в администрацию курорта с претензионным заявлением.

«Получить развернутый ответ, почему, когда и в чем он был уличен в нарушении, если действительно нарушения не было со стороны туриста, он вправе обратиться в контролирующие органы, тот же самый Роспотребнадзор, либо в суд за защиту своих прав потребителей», — советует адвокат адвокатской палаты города Москвы, член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун.

Горнолыжный спорт — удовольствие не из дешевых. Для того, чтобы новичку освоить лыжи или сноуборд, нужно посетить стандартное двухчасовое занятие и отдать тренеру порядка десяти тысяч рублей. Еще пять за ски-пасс и около трех за оборудование. Из-за таких баснословных цен люди ищут варианты сэкономить.

И здесь в игру вступают так называемые черные инструкторы. На просторах интернета — сотни объявлений с заманчивыми ценами. Но первый же, к кому мы обратились, вместо обещанных «990 рублей» за занятие запросил десять тысяч, зато предложил сэкономить на другом.

«У вас будет преимущество в том, что мы сможем заниматься без покупки ски-пасса», — написал продавец.

Кто-то всего за 500 рублей вообще предлагает онлайн-занятия. Тогда точно не надо будет платить администрации курорта несколько сотен тысяч рублей за сезонную аккредитацию. Впрочем, и опасения владельцев трасс тоже не беспочвенны — ведь именно они отвечают за безопасность гостей.

Сегодня отдельного закона, регулирующего отношения между сторонами конфликта, нет, но профильный комитет Госдумы разработал свой проект. Работники курортов будут дежурить на трассах с видеорегистраторами, три нарушения со стороны посетителя — бан на один год. Только неясно, попадет ли под законопроект помощь другу или родственнику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.