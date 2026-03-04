«Все запрещаю»: Джиган о воспитании детей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Многодетный отец хотел, чтобы все поверили в его строгие методы воспитания, но дети сразу выдали обман.

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) считает себя строгим родителем, этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце.

«Я строгий», — сказал он с улыбкой.

При этом Джиган уточнил, что в доме есть четкие правила — особенно в вопросах режима и питания.

«Вот что касается еды — очень строго», — добавил рэпер.

На мероприятие Джиган пришел вместе с детьми, весело проводя с ними время. И это особенно актуально на фоне непростого периода в его личной жизни.

Джиган и его бывшая супруга, модель и блогер Оксана Самойлова, сейчас находятся в процессе развода после почти 13 лет брака. Официальное заявление Самойлова подала 6 октября 2025 года. В их семье четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя и сын Давид.

История расставания пары активно обсуждается в СМИ. Задолго до подачи документов супруги перестали появляться вместе на публике, что породило слухи о серьезном кризисе. Позже Самойлова призналась, что приняла решение о разводе из-за расхождения жизненных приоритетов. По ее словам, она чувствовала усталость от роли не только матери, но и человека, который держит на себе всю организацию семейной жизни.

При этом, несмотря на официальный статус «почти бывших супругов», Джиган и Самойлова продолжают оставаться родителями общих детей. Процесс развода идет небыстро, а вопросы, связанные с семьей, по-прежнему требуют внимания и участия обеих сторон.

Особенно болезненно ситуацию переживают дети. Старшая дочь Ариела ранее призналась, что новость о разводе родителей стала для нее шоком. Для подростка перемены оказались непростыми — и это неудивительно: публичная семья всегда находится под пристальным вниманием.

На фоне этих событий слова Джигана о строгости звучат иначе. Возможно, за жестким «нельзя» и контролем режима стоит желание сохранить для детей ощущение стабильности. Четкие правила, понятный распорядок, контроль за питанием и сном — это то, что остается неизменным, когда вокруг происходят перемены.

История Джигана и Самойловой — еще одно напоминание о том, что даже в публичных семьях все держится на обычных человеческих вещах: ответственности, заботе и попытке сохранить для детей нормальную жизнь. И, судя по его словам, свою роль отца рэпер продолжает воспринимать всерьез, независимо от того, что происходит в его личной жизни.

К слову, развод идет по очень сложному пути. Как сообщал ранее 5-tv.ru, адвокатам Джигана удалось настроить вторую сторону на вариант мирного соглашения, к которому изначально призывал артист. А причина проста — раздел имущества, который был не в его пользу.

