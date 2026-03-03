Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
В исламской республике избрали нового аятоллу.
Совет аятолл Ирана выбрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером страны, сообщает телеканал Iran International.
Напомним, в результате ударов Израиля и США по Исламской Республике, осуществленных 28 февраля, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны подтвердили его смерть в ночь на 1 марта.
