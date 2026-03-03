Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана

Андрей Черненко 137 0
В Иране избрали нового верховного лидера
Срочная
новость

Фото: Reuters/Office of the Iranian Supreme Le

Тема:
Война в Иране
Тема:
Война Израиля и Ирана
Тема:
Смерть Али Хаменеи

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

В исламской республике избрали нового аятоллу.

Совет аятолл Ирана выбрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером страны, сообщает телеканал Iran International.

Напомним, в результате ударов Израиля и США по Исламской Республике, осуществленных 28 февраля, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны подтвердили его смерть в ночь на 1 марта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.