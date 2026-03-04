Гимнастки «Небесной грации» взяли два золота на чемпионате России

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Ева Кононова и Арина Ковшова — победительницы соревнований с обручем и мячом соответственно.

Москва на этой неделе стала мировой столицей грации и пластики. Там проходит чемпионат России по художественной гимнастике, в котором участвуют сильнейшие спортсменки страны. На кону не только национальные медали, но и право выступать на международных соревнованиях. Одни из главных фавориток — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Чем они уже удивили, знает корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Сейчас они улыбаются, кто-то чуть смущается, кто-то весело позирует. Кажется, обычная фотосессия, но для гимнасток это не просто фото. Это первый знак старта, которого ждет зал: как только портрет вспыхивает на большом экране — значит, до выхода остаются секунды. Зал взрывается аплодисментами, а за кулисами совсем другое лицо — сосредоточенное. Вдох, выдох и потом — полет.

Чемпионат России по художественной гимнастике — главный старт сезона в нашей стране. И уже с первых дней чемпионата — борьба за золото в каждом предмете. Здесь подтверждается статус лидера и формируется состав на международные турниры.

«Мы тренируем девочек-гимнасток к международным стартам, в частности, к чемпионату мира, потому что напряжение не прерывается от начала до конца соревнований», — рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

В центре внимания — действующая чемпионка Мария Борисова. Первый день она открывала упражнением с обручем. Новый синий купальник подчеркивает образ гимнастки, с ним даже сложные элементы выглядят невесомыми.

Но за этой легкостью — ежедневные тренировки в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой под контролем самой олимпийской чемпионки.

Алина Кабаева постоянно подбадривает спортсменок, поддерживает перед выступлениями. Ее советы помогают выполнить сложнейший поворот «Раффаэли» чисто и уверенно. И эта поддержка не заканчивается даже после финальной позы на ковре.

Но на этот элемент делает ставку не только Мария. Его исполняет чемпионка 2024 года — Лала Крамаренко. Правда, влиться в соревновательный ритм после травмы тяжело, поэтому она выходит на ковер не ради цифр в протоколе, а ради зрителей.

«Мы делаем все для кого-то с любовью, поэтому для зрителей. Они дарят нам эту любовь, а мы дарим им», — поделилась гимнастка.

В этом сезоне сумасшедшая конкуренция, на пятки фаворитам наступают новички. Например, Ева Кононова из Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. Ее упражнение с обручем под саундтрек из «Шерлока» впечатляет сложностью, яркими фишками и уверенностью исполнения.

«Все, от чего зависит безупречность выступления гимнастки, скрыто от глаз зрителя. Если там, на ковре, она выглядит легко и воздушно — то только благодаря упорной работе на тренировочном ковре», — отметил корреспондент.

Ошибки разбирают сосредоточенно, отрабатывают элементы и переживают неудачи, иногда даже со слезами. Алису Медведеву съемочная группа Пятого канала застала за необычным занятием — жонглированием. Так она тренирует координацию и даже научила нашего корреспондента держать три мяча в воздухе одновременно, без падений.

«Эмоционально заряжаюсь от быстрых движений. (Тренировка — Прим. Ред.) на координацию, на ловкость, на скорость», — поделилась гимнастка.

В финалах отдельных видов разыграны первые медали чемпионата. В обруче золото завоевала воспитанница Академии «Небесная грация» Ева Кононова, тренер Евгения Елисеева, серебро у Анастасии Власенко, бронза — у Ульяны Янус.

В упражнении с мячом еще одно золото у представительницы Академии — Арины Ковшовой, которая тренируется под руководством Елизаветы Черновой. Серебро у Милены Щенятской, бронза — у Карины Киреевой.

Действующая чемпионка Мария Борисова по состоянию здоровья не выступила в финалах отдельных видов. Команда решила не рисковать и сохранить силы для многоборья. Ведь борьба только набирает обороты: отрывы минимальны, и одна неточность может полностью изменить расстановку сил. Впереди еще два вида и главный экзамен — многоборье, где и определится чемпионка страны.

