Армия Израиля заявила о нанесении удара по ядерному комплексу Ирана «Минзадехей»

Фото, видео: Reuters/Shir Torem; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ЦАХАЛ утверждает, что на объект группа ученых занималась тайной разработкой критически важного элемента.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по секретному подземному ядерному комплексу Ирана «Минзадехей». Согласно заявлению израильского военного ведомства, объект использовался для разработки ключевых компонентов для создания ядерного оружия.

ЦАХАЛ утверждает, что на объекте «Минзадехей» группа ученых-ядерщиков занималась тайной разработкой критически важного элемента, который необходим для создания ядерного оружия. В результате удара, как заявляется, был разрушен «ключевой элемент в возможностях иранского режима по разработке ядерных вооружений».

Данная операция стала частью продолжающейся военной кампании Израиля и США против Ирана, начавшейся 28 февраля текущего года. Заявленной целью операций является прекращение ядерной программы Ирана, а также уничтожение важнейших объектов военно-промышленного комплекса и флота Исламской Республики.

Ранее 5-tv.ru информировал, что президент США Дональд Трамп обозначил худший сценарий после ударов США и Израиля по Ирану. Президент США выразил сомнения по поводу того, что смена власти в Иране улучшит ситуацию, отметив возможные негативные последствия военных действий.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.