Ставка на войну: игроки заработали $330 тысяч на прогнозе ударов по Ирану

FТ: перед атакой на Иран неизвестные сделали крупные ставки у букмекеров

Фото: Abaca Press/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналисты выявили 13 подозрительныз ставок.

Перед началом совместной военной операции Израиля и США против Ирана на прогностической платформе Polymarket зафиксированли аномально крупные ставки. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Группа пользователей сумела заработать около 330 тысяч долларов, что эквивалентно 25,5 миллионам рублей, фактически предугадав точное время начала атаки. Журналисты выявили 13 цифровых кошельков, владельцы которых суммарно поставили свыше 66,9 тысячи долларов на то, что нападение на исламскую республику произойдет строго до конца февраля.

Особое внимание аналитиков привлек тот факт, что почти 50% всех выигрышных прогнозов сделали всего за шесть часов до первых взрывов в Тегеране. Более того, 12 из 13 подозрительных счетов зарегистрировали в системе лишь за пару суток до старта операции. Подобная пунктуальность и своевременность капиталовложений натолкнула экспертов на мысль о наличии инсайдерской информации у анонимных игроков.

Использование криптовалют и отсутствие необходимости верификации имен на подобных ресурсах превращают их в удобный инструмент для незаконного извлечения прибыли из секретных государственных сведений.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.