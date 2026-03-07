Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Их поведение напрямую связано с историей одомашнивания и биологическими особенностями вида.

Кошки практически никогда не пытаются помочь своим хозяевам в трудных ситуациях, предпочитая оставаться сторонними наблюдателями. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Будапештского университета имени Лоранда Этвеша в Венгрии, собаки демонстрируют поведение, схожее с реакциями маленьких детей, в то время как кошачьи проявляют участие только при наличии личной выгоды.

Исследователи сравнили поведение необученных псов, домашних кошек и детей в возрасте от полутора до двух лет, когда близкий им человек безуспешно искал спрятанный предмет.

В ходе эксперимента выяснилось, что более 75% собак и детей пытались либо указать на местонахождение вещи, либо принести ее. Кошки же, внимательно наблюдая за процессом, не предпринимали никаких действий, если только спрятанным объектом не была их любимая игрушка или лакомство.

Старший автор научной работы Марта Гачи отметила, что проживание в одном доме и тесные эмоциональные связи не являются достаточным условием для возникновения спонтанного желания помогать. Ученые объясняют это тем, что кошки «одомашнили себя сами», и человек никогда не отбирал их по признаку готовности к сотрудничеству.

Разница в поведении животных обусловлена эволюцией: собак веками селекционировали для совместной работы — охоты или охраны стада. Кошки же сохранили высокий уровень автономности. Анализ данных показал, что до 60% собак и около половины детей активно взаимодействовали с человеком в ходе теста, тогда как среди кошек этот показатель был нулевым при поиске нейтральных предметов.

При этом эксперты подчеркивают, что такое поведение не делает кошек «злыми» — они просто более независимы и меньше полагаются на социальное взаимодействие с людьми в повседневных делах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.