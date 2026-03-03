Иран назвал условия для возвращения к переговорам с США

Иран вернется к переговорам с США в случае прекращения боевых действий

Тегеран продолжит отвечать на действия Вашингтона и Тель-Авива

Иран вернется за стол переговоров с США в случае прекращения боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни, сообщили РИА Новости.

Он также отметил, что Тегеран возобновит диалог при условии гарантий, что Иран не будет атакован. При этом дипломат добавил, что сейчас страна сомневается в пользе мирного процесса.

«Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его», — сказал Бахрейни.

Постпред подчеркнул, что республика «даст сильный ответ» на действия Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, Иран показал хороший уровень обороны.

Атака на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военных действий против Ирана. В результате ракетных ударов погиб духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и ряд других представителей руководства страны.

Тегеран отреагировал началом операции под названием «Правдивое обещание», в рамках которой атаковал американские военные базы в странах Ближнего Востока и территорию Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп оценил шансы на мирное урегулирование конфликта. Он заявил, что в настоящее время переговоры между Вашингтоном и Тегераном бессмысленны.

