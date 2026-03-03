Драматург Николай Коляда в последнем интервью назвал пьесы «золотым дном»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Вдохновленный сложными временами, драматург создал работы, которые изменили его жизнь.

Первые пьесы стали важным источником финансового благополучия для драматурга, режиссера и основателя «Коляда-театра» Николай Коляда. Об этом сам драматург рассказал в последнем интервью 7Дней.ru перед госпитализацией, после которой он скончался.

Те годы, когда Коляда писал свои первые пьесы, были весьма непростыми. По его словам, он был абсолютно нищим и находился в поиске стабильного дохода. Работая в многотиражке на заводе, он потерял ключи от квартиры, но, по сути, это не стало для него трагедией, ведь в доме не было ничего ценного. Но когда его пьесы начали продаваться, и с каждым годом накапливались авторские гонорары, ситуация начала меняться.

«Я же был нищий. Абсолютно. Я тогда работал в многотиражной газете на заводе „Калининец“. Помню, потерял ключи от квартиры, но даже не переживал — просто перестал запирать дверь, потому что вынести оттуда было совсем нечего. А когда у меня стали покупать пьесы, вскоре появилась собственная двухкомнатная квартира. Потом другая — уже пятикомнатная!» — вспоминал Коляда.

К окончанию Литературного института в 1989 году Коляда уже написал 15 пьес, и их начали ставить по всей стране и за рубежом.

По его признанию, финансовая сторона работы с пьесами сыграла ключевую роль в том, что он остался работать в драматургии. Мгновенная популярность его первых произведений, таких как «Играем в фанты», стала прорывом в его творчестве и жизни. Эту пьесу поставила почти сотня театров по всей России и за границей.

А пьесы «Мурлин Мурло» и «Рогатка», например, положили начало его карьере в Москве.

О смерти Николая Коляды стало известно 2 марта. Драматург и режиссер скончался на 69-м году жизни в Екатеринбурге. Ему стало плохо 25 февраля.

