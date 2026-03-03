Фото, видео: Reuters/Thilo Schmuelgen; 5-tv.ru

Глава киевского режима пытается использовать хорошие отношения России и ряда стран региона в своих интересах.

На фоне событий вокруг Ирана напомнить о себе попытался глава киевского режима. Он предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с дронами в обмен на перемирие с Россией.

Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с представителями четырех арабских стран. И, как сказал Зеленский, раз у лидеров этих стран прекрасные отношения с Москвой, они могут убедить Владимира Путина на месяц остановить боевые действия. А Украина во время этой паузы отправила бы своих военных на Ближний Восток сбивать иранские беспилотники.

Никто из арабских политиков даже не отреагировал на заявление Зеленского. В Москве же не раз отмечали: нашу страну интересует долгосрочный мир и устранение первопричин конфликта, а не временные паузы, которые Киев использовал бы для восстановления своих формирований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп окончательно отказался от проведения переговоров с Ираном, заявив, что для диалога уже «слишком поздно». Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

