Солнце выбросило гигантский протуберанец

Астрономы зафиксировали на поверхности светила колоссальную структуру.

На Солнце зафиксировали гигантский выброс плазмы протяженностью около миллиона километров. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, у северного полюса светила отделилась масштабная плазменная структура. По оценкам ученых, ее размеры примерно втрое превышают расстояние от Земли до Луны.

Подобные явления наблюдали и ранее — в частности, в ноябре прошлого года, однако события такого масштаба происходят нечасто. Речь идет о протуберанцах — плотных сгустках раскаленной плазмы, удерживаемых мощными магнитными полями. Именно из-за высокой концентрации вещества и энергии такие выбросы считаются одними из наиболее потенциально опасных проявлений солнечной активности.

Согласно данным наблюдений, плазменный объект устремился почти строго вверх, то есть перпендикулярно плоскости, в которой расположены планеты Солнечной системы. Благодаря такой траектории угрозы для Земли и других планет нет.

Ранее стало известно, что в начале марта жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление, которое получило романтичное название «Поцелуй Венеры». Об этом рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

По словам специалиста, речь идет о визуальном сближении планет, когда Венера, Сатурн и Нептун выстраиваются почти в одну линию на небосводе. Такое расположение создает эффект своеобразного «парада трех планет». Наиболее благоприятными датами для наблюдения называются 7 и 8 марта. При этом астроном подчеркнул, что многое будет зависеть от погодных условий — для успешного наблюдения потребуется ясное небо и отсутствие облаков.

