Инвестиция в долголетие: названы лучшие подарки на 8 Марта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Букеты и конфеты не заменят по-настоящему полезные вещи.

Сертификат на комплексный медицинский чекап является одним из наиболее полезных подарков для женщин к 8 Марта. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяну Махову.

По мнению специалиста, в праздничные даты стоит отдавать предпочтение тем вещам, которые помогают инвестировать в собственное здоровье и долголетие.

Доктор подчеркнула, что при покупке медицинских услуг крайне важно учитывать возрастную категорию женщины, так как потребности организма существенно меняются с годами.

В расширенном перечне рекомендаций Махова уточнила особенности подбора обследований. Девушкам в возрасте от 20 до 35 лет эксперт посоветовала сфокусироваться на репродуктивном здоровье, что подразумевает визит к гинекологу, проведение УЗИ и сдачу базовых анализов крови.

Для дам от 35 до 50 лет приоритеты смещаются в сторону контроля работы щитовидной железы и проверки уровня ферритина (это сложный белковый комплекс, который работает как внутриклеточный запас железа).

Женщинам старше 50 лет врач настоятельно рекомендовала включить в проверку денситометрию (мониторинг заболеваний костей) для оценки плотности костей, а также посетить офтальмолога и изучить липидный профиль крови.

Помимо медицинских анализов, в список удачных подарков вошли современные технологичные устройства. Хорошим вариантом станут смарт-часы или фитнес-браслеты, оснащенные функциями пульсометра и снятия ЭКГ. Такие девайсы позволяют отслеживать сердечный ритм, уровень кислорода в крови и фазы сна в реальном времени.

В дополнение к электронике врач выделила увлажнители воздуха, лампы для светотерапии, массажеры для спины, спортивные снаряды для дома и абонементы в фитнес-залы или спа-центры для качественного отдыха и восстановления сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.