«Капец, тряхнуло»: рядом с Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Фото: © РИА Новости/ Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Эпицентр сейсмоактивности находился всего в семи километрах от побережья города.
В Сочи произошло землетрясение магнитудой до 4,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. издание.
Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в море всего в семи километрах от побережья Сочи на глубине десять километров. Первый произошел в 15: 09, второй в 15: 10. Толчки обошли радиус от федеральной территории «Сириус» до Лазаревского района.
По словам жителей города, первый толчок был ощутимым. Из-за него звенела посуда на полках и шаталась тяжелая мебель, например, шкафы.
«Капец, тряхнуло. Я живу на шестом этаже, такое впечатление, что взрослый человек прыгнул. Закачались люстры», — рассказал журналистам «Сочи1» житель центральной части города.
Второй толчок, который зафиксировали специалисты, горожане не ощутили.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что никто не пострадал, городская инфраструктура работает в штатном режиме.
«Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор», — написал градоначальник.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 примерно в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32,9 километра.
Менее чем за месяц до этого в регионе была зафиксирована сейсмоактивность магнитудой 5,7.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.