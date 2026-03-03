Григорий Лепс заявил, что не сожалеет о расставании с 20-летней Авророй Кибой

Певец прервал молчание после официального объявления о разрыве отношений.

Разрыв отношений с 20-летней Авророй Кибой не стал для народного артиста России Григория Лепса поводом для уныния. Он убежден, что в этой ситуации потеряли именно его.

«Я ничего не терял. Потеряли меня!» — привело слова артиста издание kp.ru.

Исполнитель подчеркнул, что не намерен менять свой характер или подстраиваться под чьи-либо требования. По словам Лепса, он обладает сформировавшимися жизненными принципами и крепким внутренним фундаментом, поэтому никому не позволит заниматься своим перевоспитанием.

Лепс также коснулся темы возможного воссоединения с бывшей возлюбленной, отметив, что не может предсказывать будущее. Артист активно работает над завершением нового музыкального альбома, несмотря на временные трудности со связками из-за плохих погодных условий. Музыкант выразил надежду на скорое восстановление формы при помощи медиков.

Роман 63-летнего певца и юной Авроры Кибы стал достоянием общественности летом 2024 года после их совместного появления на музыкальной премии. Тогда Лепс представил девушку как свою невесту. Однако уже в конце января текущего года Киба сообщила в социальных сетях, что их пути разошлись, назвав это решение осознанным.

Григорий сохраняет теплые отношения с семьей бывшей супруги и философски относится к исполнению своих хитов матерью Авроры на частных праздниках.

