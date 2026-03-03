«Честно, я в шоке»: Валерия прокомментировала скандальный концерт певицы Славы

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Охрана артистки, по мнению коллеги, подвергла исполнительницу опасности во время выступления в Пензе.

Охрана на концерте певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская. — Прим.ред.) в Пензе плохо сработала и подвергла артистку опасности. Об этом журналистам заявила заслуженная артистка России Валерия на премии Новое Радио AWARDS.

«Если не нравится, выйди, пиши жалобу, потом попроси вернуть деньги, если тебе до такой степени не нравится, ты считаешь себя обманутым. Но ты не имеешь право заходить на сцену в целях безопасности. Как охрана это допустила? Честно, я в шоке! А вдруг у нее был какой-нибудь нож, да что угодно. Мало ли сумасшедших людей», — отметила исполнительница.

Однако и со стороны знаменитости, по мнению Валерии, была грубейшая ошибка, которая и превратила неприятный инцидент в скандал. Славе, по словам коллеги, вообще не нужно было вступать в дискуссию с прорвавшейся на сцену подвыпившей зрительницей. Певице необходимо было просто дождаться, пока скандалистку выведут. А не развязывать спор, который испортил настроение и самой знаменитости, и аудитории в зале.

Но Валерия подчеркнула, что артисты — тоже живые люди, которые могут, как и все, плохо себя чувствовать. У нее у самой была похожая ситуация, когда она в гастрольном туре подхватила какой-то вирус, и выступать пришлось с температурой. Но Валерии в той ситуации повезло, у нее не было проблем с горлом и носом.

Зрители после концерта певицы Славы были возмущены не только скандалом на сцене, но и состоянием артистки. Многие зрители решили, что она была пьяна. Они также заметили, что выступала исполнительница под фонограмму.

Сама Слава после концентра записала видеообращение, в котором со слезами на глазах признавалась, что плохого себя чувствовала из-за гайморита, болей в ухе и плече. Алкоголь перед выступлением, по ее словам, не употребляла, но принимала сильнодействующие лекарства.

Отменить концерт звезда не могла, так пришлось бы платить неустойку в размере двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у дочери певицы Славы — Александры — возникли трудности с деньгами из-за проблем в бизнесе. У девушки собственная театральная школа, которая пока не приносит дохода.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.