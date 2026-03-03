В ущерб бюджету: почему россияне покупают дорогие автомобили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Статусные транспортные средства часто становятся способом компенсации внутренних проблем.

Покупка премиального транспортного средства жителями России зачастую продиктована не реальной потребностью, а желанием соответствовать определенному социальному статусу. Об этом написало издание Lenta.ru со ссылкой на кризисного психолога Варвару Ликунову.

Специалист пояснила, что выбор дорогой модели в ущерб финансовой стабильности напрямую связан с самовосприятием человека и его ролью в обществе.

«Если внутри есть ощущение „я недостаточно успешен“, психика ищет быстрый способ закрыть эту дыру. Дорогой автомобиль нередко становится внешним „протезом“ самооценки. Это не бравада ради показухи — чаще это попытка почувствовать себя значимым», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что современная культура демонстративного потребления заставляет людей верить в формулу «ты равен тому, что показываешь». В результате автомобиль превращается в своеобразный входной билет в определенный круг общения.

Ликунова сравнила покупку статусного авто при низком доходе с приобретением дорогого смартфона при пустом холодильнике. Это тот случай, когда внешний символ становится важнее стабильности

По словам психолога, такая стратегия опасна тем, что любой финансовый сбой разрушит не только бюджет, но и личностную ценность человека. Что, в свою очередь, вызовет хронический стресс.

Особенно ярко это проявляется у мужчин, которые используют материальные маркеры для подтверждения позиции в социальной иерархии. Ликунова уверена, что зрелость заключается в сохранении спокойствия и финансовой стабильности, которые психологически всегда сильнее эффектной картинки.

