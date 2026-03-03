Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Экспертное сообщество и представители бизнеса обсудят экспорт российского опыта, технологий в транспортной сфере, инновации и многое другое.

Международный транспортно-логистический форум станет площадкой международного сотрудничества. В мероприятии примут участие министры транспорта и промышленности, дорожной инфраструктуры и логистики, а также руководители бизнеса и научных кругов из дружественных стран и территорий.

«Форум впервые пройдет 1 – 3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» и затронет вопросы переформатирования глобальной транспортно-логистической системы в условиях современных геополитических вызовов. Такие проекты, как МТК «Север-Юг» и СМП формируют безопасные и предсказуемые транспортные режимы для стран мирового большинства –Азии, Африки, Латинской Америки. Сегодня Россия создает площадку для международного диалога в сфере логистики и транспорта, которая будет способствовать созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на территории Большой Евразии, как в рамках интеграционных объединений БРИКС, ЕАЭС, ШОС, так и в других дружественных странах мира», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению МТЛФ Антон Кобяков.

Экспертное сообщество и представители бизнеса обсудят развитие международных транспортных коридоров, создание единого цифрового пространства в рамках международных объединений и организаций, укрепление транспортной связанности, цифровизацию логистики, инновации, экспорт российского опыта и технологий в транспортной сфере.

Организатором Форума выступает Министерство транспорта Российской Федерации, оператором Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Больше информации о проведении мероприятия и архитектура деловой программы на сайте transport-forum.org.

