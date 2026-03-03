Путин отметил поддержку Венгрии в дипломатическом решении украинского кризиса

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В беседе с Орбаном российский лидер обсудил и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись мнениям по Украине. Российский лидер отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования. Итоги этих переговоров были опубликованы на официальном сайте Кремля.

«При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах», — уточнили на портале.

В беседе также были рассмотрены актуальные темы российско-венгерских отношений и установлено продолжение контактов между странами на различных уровнях.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В том числе и то, как данная ситуация может отразиться на состоянии мирового энергетического рынка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани ключевые вопросы, связанные с нарастающим кризисом на Ближнем Востоке. В Кремле подчеркнули, что агрессивные действия западных стран против Ирана грубо нарушили международное право, что привело к тяжелым последствиям для иранского народа и для всего региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.