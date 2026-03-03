Бастрыкин потребовал доклад по делу о пристройке в престижном московском ЖК

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Штукина

Жильцы жалуются на трещины в стенах и просевший фундамент.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сюжета Пятого канала о незаконной пристройке к жилому дому на Садовнической улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кодному из домов в центре столицы была возведена пристройка без законных оснований. По словам жителей, после этого здание начало проседать: на фасаде появились трещины, стены стали промерзать. Несмотря на судебное решение о признании конструкции незаконной, она до сих пор не демонтирована. Собственники квартир утверждают, что протокол общего собрания жильцов мог быть подделан.

В столичном управлении СК возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям — о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, подделке документов и самоуправстве. Следствие считает, что неизвестные могли сфальсифицировать протокол о согласии жильцов на переустройство помещения, представить его в Госжилинспекцию Москвы и затем самовольно построить пристройку.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Дмитрию Беляеву представить подробный доклад о расследовании и установленных фактах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Незаконная пристройка в элитном ЖК

Конфликт начался после того, как на первом этаже дома появилась веранда, которую одна из собственниц решила оборудовать, фактически расширив свою квартиру. По словам жителей, конструкция была возведена без учета проектной документации здания и без надлежащего согласования с соседями.

Собственники квартир обратились в суд и смогли доказать, что объект построен незаконно. Суд признал веранду самовольной постройкой. Однако, несмотря на принятое решение, конструкция демонтирована не была, что вызвало новую волну недовольства среди жильцов.

Особую тревогу у них вызвали результаты экспертизы. Согласно заключению специалистов, дополнительная пристройка создает значительную нагрузку на фундамент — речь идет о десятках тонн сверх предусмотренных проектом параметров. После появления конструкции жильцы начали замечать проседание основания дома, трещины на фасаде и промерзание стен.

По версии следствия, для оформления работ могли быть использованы поддельные документы — в частности, протокол общего собрания собственников с якобы полученным согласием на переустройство. Эти бумаги, как полагают правоохранительные органы, были направлены в Госжилинспекцию Москвы, после чего и началось строительство. Поддержку в реализации проекта, по словам жителей, оказала управляющая компания «Стейт-Сервис».

