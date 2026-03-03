Фото: Reuters/Nicolas Economou

Ранее Иран уже намеревался перекрыть «коридор».

Американо-израильская военная операция против Ирана вызвала опасения, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть, подорожанию бензина и глобальному экономическому спаду. В центре внимания оказался Ормузский пролив — узкая полоса воды, от которой зависит энергоснабжение половины планеты. О том, почему он так важен, рассказало The Guardian.

Что такое Ормузский пролив

Ормузский пролив — одна из важнейших артерий мировой торговли. Он расположен между Оманом и Ираном, соединяя Персидский залив на севере с Оманским заливом на юге.

В самом узком месте его ширина составляет всего 33 километра, а ширина судоходных путей — лишь три километра в каждом направлении.

Через этот коридор проходит около 20% всех мировых поставок нефти и примерно пятая часть морских газовых танкеров. Это делает пролив критически важным «узким горлом» для энергоснабжения развитых экономик.

Что происходит сейчас

После начала американо-израильских ударов Корпус стражей исламской революции предупредил танкеры, что ни одно судно не сможет пройти через пролив. Иран официально не подтверждал блокаду, но суда уже избегают этого маршрута.

По данным Reuters, в воскресенье не менее 150 танкеров с сырой нефтью, сжиженным газом и нефтепродуктами встали на якорь в открытых водах Персидского залива за пределами пролива.

Если перебои продолжатся, до 15 миллионов баррелей сырой нефти в день не смогут попасть в пункты назначения.

Что будет с ценами

До начала ударов эксперты предполагали, что ограниченные военные действия поднимут цены на десять долларов за баррель. Теперь прогнозы куда мрачнее.

Цены на нефть марки Brent уже выросли, достигнув отметки 82,37 доллара за баррель. В худшем случае — при длительной блокаде пролива — нефть может взлететь выше ста долларов за баррель.

Для сравнения: в пятницу вечером она стоила 67 долларов. Это создаст серьезные проблемы для США и других развитых экономик, которые пытаются справиться с инфляцией.

Перекроет ли Иран пролив

Тегеран ранее уже грозился перекрыть пролив в ответ на агрессию, но до полной блокады дело не доходило. Эксперты считают это крайней мерой.

«Перекрытие пролива было бы крайней мерой для Ирана. Мы бы ожидали, что к этому прибегнут в случае полномасштабной войны», — говорит Аджай Пармар из ICIS.

Однако даже без официальной блокады эффект уже ощущается.

«Независимо от того, будет ли пролив закрыт силой или станет недоступным из-за стремления избежать рисков, последствия для торговли будут примерно одинаковыми», — отмечает Хорхе Леон из Rystad Energy.

По оценкам экспертов, суда могут столкнуться с помехами связи, задержаниями, предупредительными выстрелами и минами. Даже небольшие сбои вызовут рост цен из-за задержек, перенаправления танкеров и удорожания страховки.

Роль Ирана в мировых поставках

Иран занимает третье место в мире по доказанным запасам нефти. По данным ОПЕК и международных энергетических агентств, в недрах страны находится от 157 до 209 миллиардов баррелей — это около 12% мировых запасов.

Для сравнения: абсолютный лидер Венесуэла располагает 300–303 миллиарда баррелей (почти 20% мировых). Далее следует Саудовская Аравия — 266–267 миллиарда. На четвертом месте находится Канада — 163–171 миллиарда (с учетом нефтеносных песков).

Хотя экспорт Ирана составляет лишь 3-4% мирового рынка, его значение гораздо шире.

«Геополитическое влияние страны обусловлено стратегическим расположением, влиянием на региональную безопасность и способностью нарушать работу критической энергоинфраструктуры», — поясняет Леон.

