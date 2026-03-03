Путин назначил Георгия Михно послом в Польше

Фото: © РИА Новости/Сергей Отрошко

От этой должности освобожден Сергей Ордаш.

Президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно новым главой дипломатической миссии России в Польше. Соответствующий указ опубликован 3 марта на официальном портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Польша», — написано в документе.

Михно сменил на этой должности Андрея Ордаша, который с декабря прошлого года был временным поверенным в делах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова в ответ на требования Варшавы репараций от Москвы предложила отправить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», посвященной подвигу русского крестьянина. Польские войска, планировавшие убийство юного царя Михаила Романова, наткнулись на проводника, который ценой своей жизни увел их в непроходимую местность.

О планах Польши подать иск против России в феврале рассказал газете Financial Times директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек. По его словам, провести исследование с этими целями поручил премьер страны Дональд Туск.

