Вызвал подозрение: раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки

Фото: Telegram/ Следком/ sledcom_press

Злоумышленник не уводил ребенка далеко от ее дома.

Выйти на след девятилетней девочки, похищенной в Смоленске, удалось благодаря подозрительному автомобилю, попавшему в объективы камер видеонаблюдения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич.

Как заметили подозрительную машину

По словам Василевича, оперативники обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2109, который попал на видео камер. Мужчина, уехавший на нем со двора в период исчезновения девочки, вел себя странно.

Из-за плохого качества видео детали разобрать было сложно. После многократного просмотра вместе с полицией пришли к выводу: это возможный похититель.

Волонтеры запрашивали записи с видеорегистраторов у жителей города. Им присылали много материала, все просматривали в надежде зацепиться за номера.

Сложности опознания

Как ранее пояснила старший помощник руководителя Смоленского областного управления СК Анастасия Крючкова, поиски затянулись, потому что автомобиль оформили на одного человека, а за рулем находился другой. Владелец продал машину, поэтому пришлось разыскивать фактического покупателя.

В итоге брошенную «девятку» обнаружили полицейские недалеко от места похищения девочки. В салоне криминалисты нашли волос — ДНК-экспертиза подтвердила, что он принадлежал пропавшей, а также сим-карту, оформленную на местного жителя.

Это позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков.

Освобождение ребенка

Машина была припаркована во дворе многоэтажки, где все это время находилась девочка, всего за несколько сотен метров от ее дома. Оперативникам удалось обнаружить школьницу, пройдя по всем квартирам в доме, рядом с которым стоял автомобиль похитителя.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, где находилась девочка, с ней была сожительница злоумышленника. Женщина утверждала, что даже не подозревала о случившемся. Мужчина привел в дом школьницу и представил своей племянницей.

Внешне ребенок был в порядке, девочку нашли живой и здоровой.

Счастливый финал

Девочка пропала утром 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Она собиралась буквально на ходу. Накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи.

В поисковой операции участвовали сотрудники СК, МВД, МЧС, ОМОН, Росгвардии и добровольцы ПСО «Сальвар». Тысячи волонтеров круглосуточно прочесывали город — дворы, гаражи, подвалы, крыши и промзоны. И ликовали, узнав, что Саша найдена живой.

Суд арестовал обвиняемого на два месяца. При задержании подозреваемый пытался оказать сопротивление. Однако его действия оперативно пресекли сотрудники полиции.

Девочку передали матери, сейчас она находится дома. Следователи продолжают выяснять мотивы злоумышленника.

