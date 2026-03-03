Ставропольские подростки попали под следствие за поджог вышек связи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Юные жители региона решили заработать на диверсиях, но оказались в следственном изоляторе.

Двоим 16-летним подросткам в Ставропольском крае предъявили обвинение в покушении на совершение диверсии из-за поджога объектов связи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние действовали по указке кураторов, с которыми связались через интернет. Суд уже принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих фигурантов уголовного дела на время проведения дальнейших следственных действий.

Согласно материалам следствия, один из подростков нашел в мессенджере Telegram анонимного собеседника, который предложил ему схему быстрого обогащения. Неизвестный заказчик предоставил парню подробные инструкции по уничтожению оборудования сотовых операторов путем поджога.

В ноябре 2025 года обвиняемый вместе с приятелем попытался реализовать преступный план. Они совершили нападения на две вышки сотовой связи, расположенные в городе Изобильном и станице Староизобильной. Свои противоправные действия злоумышленники фиксировали на видеокамеру мобильного телефона для отчета перед заказчиком. Полностью уничтожить дорогостоящее оборудование им не удалось, поскольку возникшие возгорания вовремя локализовали.

Следователи также установили важную деталь: один из задержанных не ограничился собственным участием в преступлении. По версии СК, юноша успел вовлечь в деструктивную диверсионную деятельность еще одного несовершеннолетнего, проживающего в другом субъекте России.

