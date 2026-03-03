Можно предотвратить? Музыка в наушниках провоцирует необратимую потерю слуха

Фото: 5-tv.ru

Молодежь подвергает свое здоровье серьезным рискам.

Регулярное прослушивание аудиоконтента на максимальной громкости приводит к серьезным патологиям, которые невозможно вылечить в будущем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-сурдолога Ларису Вылегжанину.

Специалист подчеркнула, что сегодня проблемы со слухом диагностируются у пациентов все более раннего возраста, хотя традиционно это считалось недугом пожилых людей. Основная опасность заключается в строении внутреннего уха, где расположены особые клетки, отвечающие за преобразование звуковых колебаний в электрические импульсы для мозга. Если эти деликатные структуры повреждаются из-за избыточного давления звука, они не подлежат восстановлению.

Помимо технологического воздействия, на функциональность ушей негативно влияют перенесенные инфекционные заболевания, включая отиты, а также хронические недуги вроде сахарного диабета или гипертонии. Врач предупреждает, что тугоухость развивается крайне коварно и незаметно для человека. Чаще всего пациент осознает масштаб катастрофы лишь тогда, когда начинает испытывать серьезные трудности в повседневной коммуникации.

Для предотвращения инвалидизации медики рекомендуют соблюдать режим тишины, использовать средства индивидуальной защиты в шумных местах и отказаться от самолечения, включая опасную чистку ушных проходов ватными палочками.

Особую бдительность эксперты советуют проявлять родителям. Дети редко жалуются на снижение остроты восприятия звука, поэтому взрослым необходимо следить за косвенными признаками: если ребенок часто переспрашивает, включает телевизор на большую громкость или имеет задержки в развитии речи, необходимо немедленно обратиться к профильному специалисту.

Общая статистика Всемирной организации здравоохранения выглядит тревожно: к середине столетия с нарушениями слуха может столкнуться каждый четвертый житель Земли, что составит около 2,5 миллиарда человек. Своевременная профилактика и отказ от вредных привычек, связанных с использованием гарнитур, являются единственным способом сохранить качество жизни и личную безопасность в урбанизированном мире.

