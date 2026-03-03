Трамп: Великобритания должна была помочь США в конфликте на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

По заверениям главы Беглого дома, в текущей ситуации они могут справиться с поставленными задачами и без поддержки Лондона.

Великобритания должна была оказать поддержку США в военной операции на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию The Sun.

«Это не будет иметь значения, но он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. — Прим. ред.) должен был помочь… он должен был», — сказал глава Белого дома.

Однако, по словам американского лидера, в текущей ситуации Штаты справятся с поставленными задачами и без помощи Лондона, в поддержке которого Вашингтон больше не нуждаются.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп уверен в возможностях США. По его словам, запаса вооружения Штатов хватит для ведения войн вечно.

