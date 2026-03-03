Армия Израиля вошла в южный Ливан

Фото: Reuters/Nasser Ishtayeh

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Военные подразделения развернули сеть оборонительных постов на сопредельной территории для сдерживания атак.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли государственную границу и закрепились на нескольких стратегических точках в южной части Ливана во вторник, 3 марта 2026 года. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Данные меры приняты в рамках программы по значительному усилению передовой линии обороны на северном направлении. Согласно полученной информации, маневр совершается для эффективного противодействия угрозам, исходящим от военизированных формирований на приграничных территориях сопредельного государства.

Операция на ливанской земле проводится одновременно с масштабными действиями израильских сил в Иране, получившими кодовое название «Рык льва». В официальном обращении военных подчеркивается, что израильские солдаты уже размещены на ряде позиций непосредственно вблизи границы. Основной задачей текущего этапа названо формирование устойчивого эшелона безопасности, который должен защитить мирное население северных районов Израиля от возможных нападений.

Командование ЦАХАЛ уточнило, что в настоящий момент армия наносит точечные и выверенные удары по объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей группировке «Хезболлах»*. Эти действия направлены на полную ликвидацию существующих опасностей и пресечение любых попыток незаконного проникновения на израильскую территорию. Военное руководство настаивает, что создание подобного передового рубежа является вынужденной мерой в рамках концепции защиты суверенитета страны.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.