Проверить все документы: на что нужно обращать внимание при покупке квартиры

Недвижимость, в которой никто не живет, юридически может быть «несвободна».

При покупке квартиры следует внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами, иначе можно лишиться как денег, так и недвижимости. Об этом сообщил адвокат Михаил Сазанов в беседе с Life.ru.

Он отметил, что приобретение квартиры не всегда несет в себе приятные эмоции, и в случае своей невнимательности при оформлении сделки человека ждут годы судебных тяжб.

Адвокат подчеркнул, что при покупке квартиры в первую очередь следует заказать расширенную выписку из Единого госреестра налогоплательщиков (ЕГРН), в которой будут указаны действующий владелец и все предыдущие собственники. При этом Сазанов посоветовал задуматься, если отмечается быстрая смена нескольких владельцев за короткий срок.

«Квартира может быть юридически „несвободна“, даже если фактически в ней никто не проживает. Самое распространенное обременение — ипотека. Продажа залогового жилья возможна, однако требует согласия банка и соблюдения специальной процедуры (например, оформления аккредитива). В выписке из ЕГРН в графе „Обременения“ после погашения кредита должна стоять отметка об отсутствии записей», — добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на семейный статус продавца, техническое состояние жилья и наличие возможных долгов, а также безопасность расчетов.

