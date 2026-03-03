Первый вывозной рейс «Аэрофлота» с 160 пассажирами вылетел из Дубая в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая в Москву вылетел утром 3 марта с полной загрузкой. На борту находятся 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс SU525D отправился в 8:57 мск (9:57 по местному времени) и следует с промежуточной посадкой в турецкой Анталье для дозаправки.

Это связано с тем, что воздушное пространство над странами Ближнего Востока до сих пор частично закрыто, и самолетам приходится прокладывать обходные маршруты.

Три рейса на 3 марта

Всего на сегодня «Аэрофлот» запланировал три вывозных рейса из ОАЭ:

SU525 Дубай — Москва (с увеличенной провозной емкостью);

SU525D Дубай — Москва (уже вылетел)

SU531 Абу-Даби — Москва (с увеличенной провозной емкостью).

В первую очередь на борты попадают пассажиры, чьи рейсы были отменены начиная с 28 февраля.

Авиакомпания самостоятельно информирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону и электронной почте, указанным при бронировании.

Возобновление полетов началось

Вылет «Аэрофлота» стал частью масштабного процесса по возвращению россиян, застрявших в ОАЭ после закрытия воздушного пространства 28 февраля. Ситуация начала стабилизироваться еще вечером 2 марта — тогда рейс Etihad Airways из Абу-Даби успешно приземлился в московском Шереметьево. Это был первый пассажирский рейс из Эмиратов за несколько дней.

К вывозу туристов подключились и другие перевозчики. Авиакомпания flydubai уже начала отправлять рейсы в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. На 3 марта запланировано 9 рейсов по этим направлениям.

S7 Airlines также приступает к вывозу: первый рейс из Дубая в Новосибирск запланирован на 18:00 по местному времени с технической посадкой в Анталье. Компания также подала заявки на рейсы в Москву 3–5 марта и в Новосибирск 4–5 марта.

Emirates планирует возобновить рейсы в Россию с 4 марта — пассажиры уже начали перебронировать билеты на новые даты.

Сколько россиян еще ждут вылета

По данным Минтранса РФ, в зоне конфликта на Ближнем Востоке находится значительное число российских граждан. Наибольшее количество организованных туристов сосредоточено в ОАЭ — более 20 тысяч человек. Еще свыше 500 путешественников находятся в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.

Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры. Авиационное пространство 10 стран региона до сих пор остается закрытым или ограниченным: Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия. Российские перевозчики совместно с Минтрансом и Росавиацией заранее разработали обходные маршруты для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

Минтранс поручил авиакомпаниям сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть дополнительные рейсы. Особое внимание уделяется ценовой политике — повышенный спрос после возобновления полетов не должен привести к спекулятивному росту цен

