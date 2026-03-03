Ливан бежит: израильские ракеты летят в сторону Бейрута и Тира

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bilal Jawich; 5-tv.ru

Только за прошлые сутки в столице страны погибли до полусотни мирных жителей.

Израильская армия прямо сейчас наносит удары по столице Ливана — Бейруту. ЦАХАЛ заявил о начале военной операции против движения «Хезболла». Тысячи мирных жителей в эти минуты бегут из крупных городов, спасаясь от бомбардировок. Только за последние сутки там погибли до полусотни человек.

И в последние часы интенсивность обстрелов значительно выросла. На месте работает корреспондент «Известий» Али Хашишо.

Тысячи человек в Ливане уже стали за эти дни беженцами. Они покидают крупные города, которые находятся под практически постоянными обстрелами. Пробка на выезде из города Сайда не прекращается уже третий день подряд. Даже ночью движение по дороге не ускоряется и скорее напоминает броуновское.

— Мы уехали в три часа ночи.

— Куда вы направляетесь?

— Мы еще не знаем.

— Мы хотим просто выжить, это единственная наша цель, честно говоря.

Но понять, где сейчас в Ливане безопасно, трудно. Ракеты в основном летят в сторону Бейрута и Тира — крупнейших городов страны. Бьют по верхним этажам жилых домов. Только за прошлые сутки в столице Ливана погибли до полусотни мирных жителей.

Власти страны создали кризисный центр, который пытается разместить всех бегущих из городов в палаточных лагерях. Пока по ним прилетов не было. Но паника и страх только нарастают. Многие здесь помнят, что примерно по такому же сценарию Израиль начинал военную операцию в секторе Газа, которая в итоге привела к гибели сотен тысяч жителей. Ливан в прошлом году тоже обстреливали, но еще никогда удары не были столь интенсивными.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.